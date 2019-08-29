أوناس منتظر في فرنسا لترسيم إنضمامه لنيس

تترقب جماهير نادي نيس الفرنسي، اليوم الخميس، وصول الدولي الجزائري آدم أوناس، إلى مقر النادي، قصد ترسيم إنضمامه للفريق.

ومن المقرر أن يصل أوناس، ظهيرة اليوم إلى فرنسا، لإجتياز الفحص الطبي، قبل توقيع عقده الجديد، والإعلان الرسمي عن التحاقه بنادي نيس.

ويأتي هذا بعد توصل إدارة النادي الفرنسي، لاتفاق مع نظيرتها من نادي نابولي، للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، على شكل إعارة لموسم واحد.

وتعلق جماهير، وإدارة نادي نيس، آمالا كبيرة على آدم أوناس، لمساعدة الفريق حلال الموسم الجاري، بتقديم الإضافة اللازمة.