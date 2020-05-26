أوناس مُجبر على العودة الى نابولي

سيكون الدولي الجزائري آدم أوناس، مُجبرا على العودة لصفوف ناديه نابولي بداية من الصائفة القادمة، من أجل تحديد مصيره.

وإتفقت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن مصير الجناح الطائر يبقى في يد إدارة “البيرتينوبي”، بإعتبار أن عقده لا يزال معها.

ويأمل صاحب القدم اليُسرى السحرية، الإنتقال لفريق جديد قبل الوصول لهذه المرحلة، وهو الغير مرغوب فيه مع “البيرتينوبي”.

وكان محارب الصحراء قد غادر صفوف نيس الفرنسي، منذ أسابيع بعدما رفض هذا الأخير شراء عقده.

وأكد نجم الخضر، بأنه يبقى عازما على العودة بقوة الى المُستوى العالي، خاصة وأنه لا يزال في مُقتبل العمر والمُستقبل كله أمامه.