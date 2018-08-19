“أوناس” مُطالب بإنتظار دوره في “نابولي”

سيكون الدولي الجزائري، آدم أوناس مُطالبا بإنتظار دوره مع “نابولي”، قبل تسجيل أول ظهور أساسي له مع تشكيلة “كارلو أنشيلوتي”.

وأشارت جريدة “الكوريري ديلو سبورت” بأن الرجل الأول في “البيرتينوبي”، يثق كُليا في الجناح الصاعد ولكنه لايُريد حرق المراحل معه.

وكان الجميع يتوقع ظهور “أوناس” لو كبديل في إفتتاح “الكالتشيو”، ليجد نفسه مُلازما لكرسي الإحتياط طيلة الـ90 دقيقة أمام “لازيو”.

وتألق لاعب “بوردو” السابق في فترة التحضيرات مع كبير الجنوب، مما دفع إدارة الفريق للتراجع عن تسريحه خلال الميركاتو الصيفي.