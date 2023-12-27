أوناس: “نطمح لتكرار سيناريو 2019 بحصد كأس أمم إفريقيا”

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس، طموحه الكبير، رفقة المنتخب الوطني، من خلال ابداء أمله في تتويجهم باللقب القاري مجددا، في طبعة 2023 بكوت ديفوار.

وصرح أوناس، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”، خلال حلوله بأرض الوطن: “أمامنا أسبوعين ونصف من أجل التحضير جيدا، وسنقدم أقصى ما لدينا”

كما أضاف: “كنت حاضرا في التربص الماضي، وسعيد بتواجدي مجددا مع المنتخب الوطني، كون ذلك يعتبر فخر لي ولعائلتي”.

وتابع آدم أوناس: “نتمنى أن تسير الامور كما ينبغي، اللذهاب إلى أبعد حد والتتويج باللقب القاري مثلما فعلناها في طبعة 2019”.