أوناس: “نطمح للذهاب إلى أبعد حد في بطولة دوري المؤتمرات”

تحدث الدولي الجزائري آدم أوناس، عن قرعة ثمن نهائي دوري المؤتمرات، والتي أوقعته وناديه ليل، في مواجهة نادي ستورم النمساوي، مؤكدا عزمهم الذهاب لأبعد حد.

وصرح أوناس، اليوم السبت، في ندوة صحفية: “لا أعرف البطولة النمساوية، وأنديتها، لكن بما أن منافسنا بلغ هذا الدور يعني بأنه فريق في المستوى”.

كما أضاف: “سنخوض مبارتين في المستوى، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا للذهاب إلى أبعد حد في هذه البطولة”.

وتابع آدم أوناس: “سنواصل خوض مبارياتنا الواحدة تلوى الأخرى، إلى غاية موعد مباراة دوري المؤتمرات، أين سنعاين منافسنا، بهدف تحقيق نتيجة ايجابية هناك”.