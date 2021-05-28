أوناس وأوكيدجة يلتحقان بسيدي موسى للمُشاركة في تربص الخضر

إلتحق اللاعب الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي “آدم أوناس” بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا للمُشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي سينطلق بصفة رسمية يوم الإثنين 31 ماي وتتخلله 3 لقاءات ودية ضد كل من موريتانيا، مالي وكذا المنتخب التونسي.

الجناح الجزائري الذي كان مُعارا الى فريق كروتوني في النصف الثاني من الموسم المنقضي للدوري الإيطالي نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أكد من خلاله تواجده بمعقل أبطال إفريقيا بعد غيابه عن آخر تربص لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بداعي الإصابة.

وبنفس الطريقة كشف الحارس الثاني للخضر “ألكسندر أوكيدجة” عن تواجده بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، حارس فريق ميتز الفرنسي الذي تألق بشكل لافت للانتباه في الليغ 1 هذا الموسم سيكون أمام فرصة المُشاركة وابراز امكانياته في أحد اللقاءات الودية.

يُذكر أن اللاعبين الذين تم استدعائهم يلتحقون تباعا بمقر التربص حيث كان بونجاح سليماني بلايلي وكذا بن العمري الفوج الأول الذي التحق بسيدي موسى، هذا وتواصل التحاق اللاعبين على أن يلتحق الفوج الأخير المتكون من اللاعبين الناشطين في الدوري الفرنسي وكذا سعيد بن رحمة يوم الإثنين.