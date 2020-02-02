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أوناس: “والدي لاعب سابق في الجزائر وهذه أهم نصائحه لي”

الرياضة
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بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري آدم أوناس، لاعب نيس الفرنسي، العديد من الحقائق عن حياته، ومشوار والده الرياضي، وأهم النصائح التي يزوده بها.

وصرح آدم أوناس في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “والدي يعرف جيدا كرة القدم، بحكم أنه كان لاعبتا سابق في القسم الثاني من الدوري الجزائري”.

وأضاف: “هو يتابع كل مبارياتي، ويصارحني بآدائي بعد نهاية كل مباراة، بهدف تحسين مردودي، والتألق أكثر”.

وكشف أوناس: “كان دائما يعاتبني عندما أتحدث للحكم، وعندما أعبر عن إنزعاجي اتجاه زملائي برفع يدي، تعبيرا عن تذمري عندما لا يمررون لي الكرة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767274

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