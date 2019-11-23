أوناس وبوداوي حاضران أمام ليون

تواجد الدوليان الجزائريان آدم أوناس، وهشام بوداوي، ضمن القائمة الموسعة لناديهما نيس، تحسبا لمواجهة نادي ليون.

وشد أوناس، وبوداوي، الرحال رفقة ناديهما نيس، إلى مدينة ليون، تحسبا لهذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يشارك آدم أوناس، أساسيا في هذه المواجهة، بعد أن أبدى جاهزية كبيرة خلال التدريبات الأخيرة لناديه.

يذكر أن يوسف عطال، سيكون أبرز الغائبين عن صفوف ناديه نيس، في هذه المواجهة، بسبب العقوبة المسلطة عليه.