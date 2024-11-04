أوناس وعطال يرفعان حظوظهما بالتواجد في تربص الخضر القادم

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال للمشاركة أساسيا، بمناسبة مباراة فريقه السد القطري ضد نادي الوصل الإماراتي، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، كما سجل آدم أوناس مشاركته الأولى بألوان السد عند دخوله بديلا في الدقيقة الـ73، من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.

ولعب عطال شوطا واحدا وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني. بالنظر إلى عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب عدة أسابيع.

وأظهر عطال استعداده وجاهزيته للحاق بتربص الخضر الذي ينطلق في الـ11 نوفمبر القادم. تحسباً لمواجهة غينيا الاستوائية و ليبيريا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن جانبه، شارك المستقدم الجديد في صفوف “الزعيم” لأول مرة مع فريقه الجديد. وهو الذي بقي بعيداً عن المنافسة منذ نهاية الموسم الماضي.

ويُذكر أنم الثنائي الجزائري غاب عن المباراتين السابقتين لـ “محاربي الصحراء” أمام منتخب الطوغو ذهابا وإيابا.

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