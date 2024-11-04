أوناس وعطال يرفعان من حظوظهما بالتواجد في تربص الخضر القادم

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال للمشاركة أساسيا رفقة ناديه السد ضد نادي الوصل في منافسة أبطال أسيا، كما سجل ادم أوناس مشاركته الأولى بألوان السد عند دخوله بديلا عند الدقيقة 73، كما تحصل على تنقيط 6.8 من 10.

ولعب عطال شوطا واحدا فقط و تم استبداله خلال الشوط الثاني، بعد قد أداء متواضع و طبيعي للاعب عاد من الإصابة ويشارك مرة أو مرتين فقط لأنه غير مسجل ضمن لاعبين المحترفين.

ورغم الظهور غير جيد، إلى أن الأخير أبان عطال عن استعداده وجاهزيته للحاق بتربص الخضر الذي ينطلق في 11 نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية و ليبيريا، و نفس الشيء بالنسبة لأدم وناس الذي كان غائبا عن المنافسة الرسمية منذ مدة.

وغاب الثنائي الجزائري عن المباراتين السابقتين لـ “محاربي الصحراء” أمام منتخب الطوغو ذهابا وإيابا.

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