أوناس وعطال يكتفيان بالتعادل أمام الهلال

اكتفى الدوليان الجزائريان، يوسف عطال و آدم أوناس، رفقة فريقهما، السد القطري، بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة، في مواجهة الهلال السعودي.

في إطار الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة - مجموعة الغرب، التي احتضنها ملعب “جاسم بن حمد”.

وشارك الظهير الأيمن للخضر، يوسف عطال، أساسيا في هذه المواجهة، وقدم أداءً جيداً بتنقيط 7.3 (حسب موقع صوفاسكور المختص)، لكنه غادر أرضية الملعب مضطرا بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في الدقيقة الـ67.

أما الدولي الجزائري الآخر، آدم أوناس، فقد شارك بديلا في اللقاء، في منصب مهاجم أيمن، مكان زميله يوسف عبد الرزاق، عند الدقيقة الـ67. ونال تنقيطا متوسطاً في الدقائق الـ23 التي خاضها اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي، بتقيط قدره 6.4.

أما المدافع الجزائري، بوناصر عبد الصمد، فاكتفى بمتابعة المواجهة من مقاعد البدلاء.

ورفع نادي السد رصيده في المنافسة الآسياوية للنقطة التاسعة بعد مرور خمس جولات.