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الرياضة

أوناس وغولام ضمن قائمة نابولي المعنية بمواجهة برشلونة

بقلم كريم تيغرمت
أوناس وغولام ضمن قائمة نابولي المعنية بمواجهة برشلونة
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تواجد الدوليان الجزائريان آدم أوناس وفوزي غولام، ضمن قائمة ناديهما نابولي، للاعبين المعنيين بالمواجهة المقبلة أمام برشلونة.

وكشفت إدارة نابولي عبر حسابها الرسمي، قائمة لاعبيها المعنيين بمواجهة برشلونة، والتي ضمت اسمي أوناس وغولام.

وتدخل هذه المواجهة التي تجمع نابولي ببرشلونة، ضمن دور خروج المغلوب من منافسة الدوري الأوروبي.

في حين سيحل نادي نابولي غدا الخميس، ضيفا على نادي برشلونة بملعب “كامب نو” انطلاقا من الساعة (19:45).

رابط دائم : https://nhar.tv/2hS8P
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