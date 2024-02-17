أوناس و بن طالب ضمن قائمة ليل المعنية بمواجهة لوهافر

سيكون الثنائي الدولي الجزائري أدم أوناس، ونبيل بن طالب، معنيان بمواجهة فريقيهما نادي ليل أمام المنافس لوهافر.

والتي ستجمع الفريقين برسم الجولة 22 من البطولة الفرنسية “الليغ1″، اليوم السبت، بداية من الساعة الخامسة مساء.

واستدعى مدرب ليل فونشيسكا، الثنائي الجزائري لهذه المباراة، تحسباً لاقحامها في هذه المواجهة، خاصة وأنهما يدخلان في حسابات المدرب فونشيسكا.

حيث شارك أوناس وبن طالب في 4 لقاءات مع نادي ليل منذ عودتهما من المشاركة في كأس إفريقيا بكوت ديفوار.