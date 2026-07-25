أوناس يؤجل حسم قراره النهائي بخصوص مستقبله

يواصل الدولي الجزائري، آدم أوناس، دراسة العروض التي وصلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل حسم هوية النادي الذي سيمثله الموسم المقبل.

ووفقا لتقرير موقع “SportAvellino” الإيطالي، فإن الدولي الجزائري آدم أوناس، بات محل اهتمام نادي أفيلينو الصاعد إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكشف المصدر، أن النادي الإيطالي، يدرس إمكانية التعاقد مع آدم أوناس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ودخل معه في مفاوضات أولية رغم صعوبة إتمام الصفقة بسبب عدة عوامل رياضية ومالية.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن إدارة أفيلينو تُبدي إعجاباً بإمكانيات اللاعب السابق لنابولي. وتعتبره خياراً قادراً على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

كما أشار التقرير إلى أن أوناس، يملك عروضاً على طاولته ويفضل التريث قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة. ما يجعل حسم مستقبله مؤجلاً إلى إشعار آخر.

وفي المقابل، يواصل مولودية الجزائر متابعة وضعية اللاعب، غير أن المطالب المالية للدولي الجزائري، تبقى العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة، ويبقى مستقبل صاحب الـ29 عاماً مفتوحاً على جميع الاحتمالات.