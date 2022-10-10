أوناس يؤكد سيطرة ليل على أندية الشمال

أبدى الدولي الجزائري آدم أوناس سعادته بالفوز الجديد الذي حققه رفقة ناديه ليل، في الدوري الفرنسي، على حساب نادي لانس.

ونشر أوناس، تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” علق من خلالها على فوزهم على نادي لانس، مؤكدا “الشمال لنادي ليل”.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة بصورة له، من مشاركته في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد بنادي لانس.

يذكر أن آدم أوناس، فاز رفقة ناديه ليل، بنتيجة هدف دون رد، على حساب لانس، لحساب الجولة العاشرة من الليغ1 الفرنسية.