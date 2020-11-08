أوناس يؤكد عزمه على التألق مع “كالياري”

الرياضة
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أوناس يؤكد عزمه على التألق مع “كالياري”
بقلم أمير بهلول

أشاد “أدم أوناس”، نجم “كالياري” بالفوز المحقق أمام “سامبدوريا” في أول مباراة للجزائري كأساسي في الكالتشيو.

وقال “أوناس” في تصريح لموقع الفريق: “أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها المباراة وبالنقاط الثلاث”.

وأضاف: “مع الأسف لم نستغل الفرص جيدا من أجل تسجيل الهدف الثالث في المباراة لكننا قدمنا مباراة جيدة”.

وتابع: “وصلت لكالياري بعد مدة طويلة من دون اللعب ولكن شيئا فشيء أستعيد مستواي”.

وختم كلامه: “أظن أنني أتطور من يوم لآخر في الفريق كما أن علاقتي مع زملائي داخل وخارج الميدان تساعدني كثيرا”.


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