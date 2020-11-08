أوناس يؤكد عزمه على التألق مع “كالياري”

أشاد “أدم أوناس”، نجم “كالياري” بالفوز المحقق أمام “سامبدوريا” في أول مباراة للجزائري كأساسي في الكالتشيو.

وقال “أوناس” في تصريح لموقع الفريق: “أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها المباراة وبالنقاط الثلاث”.

وأضاف: “مع الأسف لم نستغل الفرص جيدا من أجل تسجيل الهدف الثالث في المباراة لكننا قدمنا مباراة جيدة”.

وتابع: “وصلت لكالياري بعد مدة طويلة من دون اللعب ولكن شيئا فشيء أستعيد مستواي”.

وختم كلامه: “أظن أنني أتطور من يوم لآخر في الفريق كما أن علاقتي مع زملائي داخل وخارج الميدان تساعدني كثيرا”.