أوناس يباشر التدريبات على انفراد

باشر الدولي الجزائري، لاعب نادي ليل الفرنسي، آدم أوناس، تدريباته على انفراد، ما يؤكد اقتراب عودته إلى الميادين بعد 40 يوما كاملا من الغياب بداعي الإصابة.

وكان أوناس، قد تعرض يوم الـ 15 جانفي الماضي، إلى إصابة على مستوى الفخذ، بمناسبة لقاء الجولة الـ 19 من الليغ1، الذي فاز به نادي الشمال بنتيجة 5-1، أمام الضيف تروا، وهي المواجهة التي غادرها بعد مرور 8 دقائق فقط.

وضيع لاعب الخضر، بسبب هذه الإصابة 7 لقاءات متتالية مع ليل منها مواجهتين في كأس فرنسا (من دون احتساب لقاء اليوم أمام ملعب بريست) في الجولة الـ 25.

وكشف موقع “لو بوتي ليلوا” المهتم بأخبار النادي الفرنسي، أمس الخميس، بأن أوناس، التحق بتدريبات الفريق، ولمس الكرة لأول مرة منذ فترة طويلة، إلا أنه اكتفى حسب نفس المصدر بالتدرب على انفراد، بعدما تدرب لمدة أسبوع بقاعة تقوية العضلات.

كما أشار المصدر ذاته، بأن عودة لاعب نابولي الإيطالي السابق، مرتقب شهر مارس الداخل، ما يعزز حظوظه في اللحاق بتربص الخضر المقرر ما بين 19 و20 من نفس الشهر.