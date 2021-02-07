أوناس يبدأ مشواره مع كروتوني بـ”لوك” جديد

سيُباشر الدولي الجزائري، آدم أوناس، مشواره رفقة ناديه الجديد كروتوني بـ”لوك” فريد من نوعه، بمناسبة مواجهة إسي ميلان.

وظهر صاحب الإنطلاقات السريعة، بشعر أشقر، خلال فترة الإحماءات على أرضية ملعب “السان سيرو” لافتا إنتباه الجميع.

وقرر الطاقم الفني لـ”السكوالي”، منح الثقة بشكل مُباشر للجناح الطائر، من خلال الإعتماد عليه أساسيا أمام مُتصدر الكالتشيو.

يُشار بأن ممثل إقليم “كالابريا”، يُعاني الأمرين منذ بداية الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الأخير من الترتيب العام.

ويأمل مُحارب الصحراء، بأن يقود فريقه الجديد لتحقيق البقاء مع الكبار، وفي نفس الوقت إسترجاع مُستواه المعهود.

يُذكر بأن بطل إفريقيا، إكتفى بلعب 6 مُباريات فقط منذ بداية الموسم، بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.