أوناس يتجه لمغادرة نابولي

يسعى نادي نابولي الإيطالي، لإعارة لاعبه الدولي الجزائري آدم أوناس، لأحد الأندية المطالبة بخدماته، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن إدرة نادي نابولي، تفكر في إعارة آدم أوناس، في الميركاتو الشتوي الجاري، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

ويأتي هذا المسعى من مسؤولي نادي الجنوب الإيطالي، بغرض منحه فرصة للاعب الخضر، للحصول على دقائق لعب أكثر في الموسم الجاري.

وشارك أوناس هذا الموسم في سبعة مباريات رفقة نابولي، (4 أساسي، 3 بديل)، بمعدل اجمالي 323 دقيقة، سجل خلالها هدفين.

يذكر أن آدم أوناس مطلوب من عديد الأندية الأوربية، على غرار، فروزينوني، فيورنتينا، جنوة، إضافة لنادي سانت ايتيان الفرنسي.