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أوناس يتضامن مع غولام: “ستعود أكثر قوة..”

الرياضة
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أوناس يتضامن مع غولام: “ستعود أكثر قوة..”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، آدم أوناس عن حسرته للإصابة الجديدة والخطيرة التي تعرض لها مُواطنه، فوزي غولام على مُستوى رُكبته اليُمنى.

وصرح الجناح الطائر من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي، “إنستغرام” :”ستعود أكثر قوة في المُستقبل، والله سيكون معك”.

ويمتلك اللاعب السابق لـ”بوردو” علاقة مميزة مع مدافع المنتخب الوطني، والذي ساهم بشكل كبير في تأقلمه مع أجواء نادي “نابولي”.

ويبقى أوناس من جهته مُنتظرا الحصول على فُرصته مع تشكيلة “ماوريتسيو ساري” ولو أن ذلك يبدو مُستبعدا في الفترة حاليا.

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