أوناس يتعرض لاصابة جديدة في مواجهة لوريان

واجه الدولي الجزائري آدم أوناس، اليوم الأحد، رفقة ناديه ليل، الضيف فريق لوريان، لحساب الليغ 1 الفرنسية.

وشارك أوناس أساسيا كعادته في ضمن تشكيلة ناديه ليل، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ29 من الليغ1.

كما قدم الدولي الجزائري مردود جيد مع بداية الشوط الأول من هذه المباراة، أين ساهم في تسجيله فريقه هدف السبق.

وبعد مرور نصف ساعة فقط من عمر المباراة، تعرض آدم أوناس لاصابة على مستوى الفخذ، اجبرته على منغادرة الميدان وترك مكانه لزميله بايو.