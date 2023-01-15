أوناس يتعرض لاصابة خطيرة ومدرب ليل يبدي قلقه

تعرض الدولي الجزائري آدم أوناس، اليوم الأحد، لاصابة مقلقة، خلال المباراة التي فاز بها ناديه ليل بـ(5-1) أمام تروا.

وشارك آدم أوناس أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ليل، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ19 من الليغ1.

كما أجبر الدولي الجزائري على مغادرة أرضية الميدان محملا، في الدقائق الثامنة من عمر المباراة، بعد تعرضه لإصابة على مستوى القدم.

وصرح مدرب ليل، فونيسكا، في هذا الخصوص خلال ندوته التي أعقبت هذه المباراة: “آدم اوناس ليس بحالة جيدة”.

وأضاف: “الإصابة تبدو خطيرة، لكن لا اعلم كم ستكون فترة غياب آدم أوناس، طبيب الفريق سيعطينا النتائج يوم غد”.