“أوناس” يتقبل دوره كـ”جوكر” ويُشيد بـ”بلماضي”!

ظهر الدولي الجزائري، آدم أوناس في قمة السعادة، بعد نهاية المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الطوغولي، عشية أمس الأحد.

وصرّح الجناح الطائر لتلفزيون “النهار” قائلا :”دخلنا اللقاء بقوة، وتمكنا من التسجيل بصفة سريعة وهو أمر خدمنا فيما بعد كثيرا”.

وأضاف :”برافو لجميع عناصر التشكيلة، وبرافو لخيارات المُدرب التي كانت ناجحة الى أبعد الحدود”.

وظهر اليساري مُتقبلا لخيارات الطاقم الفني، وذلك رغم تركه على مقاعد البدلاء، والإعتماد عليه كـ”جوكر” في الدقائق الأخيرة.

ودخل نجم “نابولي” في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي فاز به “الخضر” برُباعية كاملة، مُعوضا يوسف بلايلي.