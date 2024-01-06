أوناس يثمن فوزه رفقة الخضر في ودية الطوغو 

ثمن الدولي الجزائري آدم أوناس، الفوز الأخير الذي حققه رفقة المنتخب الوطني، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب الطوغو للمحليين.

وكتب أوناس، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” عقب الفوز الأخير بثلاية نظيفة أمام الطوغو: “لن نفرط في أي شيئ أبدا.. الخضر”.

كما أكد الدولي الجزائري، عزمه رفقة زملائه على مواصلة تحضيراتهم النهائيات امم إفريقيا بعزيمة كبيرة مضيفا: “نواصل التحضيرات”.

يذكر أن آدم أوناس، شارك أساسيا امس الجمعة، في المباراة التحضيرية الأولى للخضر أمام الطوغو، والتي تدخل ضمن تربصهم التحضيري تحسبا لنهائيات أمم إفريقيا 2023