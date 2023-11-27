أوناس يثمن فوزه رفقة ليل في مواجهة ليون

عبّر الدولي الجزائري، آدم أوناس، عن سعادته الكبير، بعد الفوز الثمين الذي حققه رفقة ناديه ليل، في مواجهة ليون، برسم الجولة الـ13 من الليغ1.

وكتب أوناس، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “ثلاث نقاط ثمينة، في مباراة قوية”.

كما حرص الدولي الجزائري، على تهئة زملائه على مردودهم، مضيفا: “هنيئا لكل الفريق، لن نفرط في أي شيء”.

يذكر أن آدم اوناس، شارك بديلا في هذه المباراة، التي انتهت لصالح فريقه ليل بثنائية نظيفة، وسمحت لهم الإنفراد بالمركز الرابع بـ 23 نقطة.