“أوناس” يحدث طوارىء في “نابولي”

أبدى “كارلو أنشيلوتي” مُدرب نادي “نابولي”، قلقه على الوضع الصحي للدولي الجزائري، “آدم أوناس”، بعدما تعرض لإصابة عضلية، نهاية الأسبوع.

وأشارت تقارير إيطالية، بان الجناح الأيسر، أحدث حالة طوارىء لدى الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي”، الذي كان يعتزم منحه الفُرصة أمام “تورينو”.

ولم يُشارك صاحب المُراوغات السحرية في آخر تمرين لفريقه، مما يوحي بأنه سيُضيع مواجهة “تورينو” في “السيري آ”، غدا الأحد.

يُذكر بأن نجم “بوردو” السابق، تعرض لهذه الإصابة، عندما دخل كبديل أمام “زيوريخ” في مُنافسة “الأوروبا ليغ”، يوم الخميس الماضي.