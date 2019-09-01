أوناس يحقق الفوز في أول ظهور له مع نيس وعطال يصاب

ساهم آدم أوناس، في عودة ناديه نيس، بفوز مهم أمام رين، في أول ظهور له رفقة الفريق، بينما تعرض مواطنه يوسف عطال، لإصابة.

وشارك آدم أوناس، بديلا في هذه المباراة، بداية من الدقيقة الـ75، أين بصم على مردود جيد، بمنحه لعديد الكرات لزملائه في الهجوم.

ومن جهته، قدم يوسف عطال آداء كبيرا، قبل أن يتعرض لإصابة على مستوى الفخذ، ليترك بعدها مكانه لزميله نسوكي، في الدقيقة الـ85 من المباراة.

وانتهت هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة لليغ1 الفرنسية، لصالح رفقاء عطال، وأوناس، بنتيجة 2-1، على حساب نادي رين.