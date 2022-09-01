أوناس يخضع للفحص الطبي تمهيداً لإنضمامه لليل الفرنسي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت صبيحة اليوم الخميس، وسائل إعلام فرنسية، عن خضوع الدولي الجزائري، أدم أوناس، للفحص الطبي، لإتمام صفقة إنتقاله لنادي ليل.
وحسب موقع “لوباريزيان”، فإن لاعب نابولي والمنتخب الوطني أوناس، قد إتجاز الفحص الطبي بالمستشفى الأمريكي بضاحية “نويللي”.
كما أضاف المصدر، أن لاعب الخضر أوناس سيوقع على العقد مع نادي ليل هذه الأمسية.
En plus d’Adam Ounas, #Lille pourrait réaliser un dernier coup avec André Gomes, comme révélé par L’Equipe et confirmé @leparisiensport.
– Le milieu d’Everton était à l’hôpital Américain pour sa visite médicale lui aussi. #mercato https://t.co/YwjtCCF9NB
— Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 1, 2022
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