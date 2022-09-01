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الرياضة

أوناس يخضع للفحص الطبي تمهيداً لإنضمامه لليل الفرنسي

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوناس يخضع للفحص الطبي تمهيداً لإنضمامه لليل الفرنسي
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كشفت صبيحة اليوم الخميس، وسائل إعلام فرنسية، عن خضوع الدولي الجزائري، أدم أوناس، للفحص الطبي، لإتمام صفقة إنتقاله لنادي ليل.

وحسب موقع “لوباريزيان”، فإن لاعب نابولي والمنتخب الوطني أوناس، قد إتجاز الفحص الطبي بالمستشفى الأمريكي بضاحية “نويللي”.

كما أضاف المصدر، أن لاعب الخضر أوناس سيوقع على العقد مع نادي ليل هذه الأمسية.

رابط دائم : https://nhar.tv/zddyL
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