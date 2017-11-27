أوناس “يخلصها غالية” مع ساري !!

واصل الدولي الجزائري، آدم أوناس مُلازمة مقاعد البدلاء رفقة “نابولي” خلال الإنتصار خارج الديار على حساب “أودينيزي” بهدف دون رد.

ولم يتحصل صاحب القدم اليُسرى، على فُرصة الظهور ولو لبضع ثوان، بسبب خيارات الطاقم الفني، وهذا لثالث مُباراة على التوالي.

وأشارت تقارير إيطالية، بأن الجناح الصاعد، قد يكون بصدد دفع ثمن إنتقاده غير المُباشر لمُدربه “ماوريتسيو ساري” منذ أيام مضت.

وكان لاعب “بوردو” السابق ظهر، وهو يُساند، إعلاميا يُطالب بالإعتماد عليه بشكل أكبر، في خرجة زادت تعقيد وضعيته مع “البيرتينوبي”.