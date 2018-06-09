أوناس يدخل اهتمامات نادي بارما الإيطالي

أبدى نادي بارما الإيطالي، اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري، آدم أوناس، وسعيه للتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت موقع “بارما توداي” الإيطالي، أن المدير الرياضي لنادي بارما، دانييلي فاجيانو، ربط اتصالات أولية مع مسؤولي نابولي، استفسر من خلالها عن وضعية أوناس.

وأضاف ذات المصدر، أن مسؤولي بارما، وجدو في آدم أوناس (21 عاما)، كل المواصفات التي يبحثون عنها، ويسعون لإنتدابه خلال الميركاتو الجاري.

ويعد بارما، ثاني فريق إيطالي يبدي اهتمامه بآدم أوناس، خلال الميركاتو الجاري، بعد نادي سمبدوريا، ما يرجح أكثر امكانية مغادرة أوناس، لنابولي، الصيف الجاري.

يذكر أن آدم أوناس، عانى من نقص المنافسة مع نابولي، الموسم المنصرم، حيث شارك في 12 مبراة فقط مع الفريق في جميع المنافسات.