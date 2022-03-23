أوناس يدعم زملائه في الخضر قبل مواجهتي السد

عبّر الدولي الجزائري آدم أوناس، لاعب نادي نابولي الإيطالي، عن دعمه الكبير لزملائه في المنتخب الوطني، قبل مواجهتي السد أمام الكاميرون.

ونشر أوناس، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” صورة له بقميص المنتخب الوطني.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة بتعليق قال فيه: “تصفيات مونديال 2022.. كلنا معا”. تعبير ا منه عن مساندته لزملائه في الخضر.

يذكر أن آد أوناس، سيغيب عن مواجهتي الكاميرون، لعدم تلقيه دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، ضمن القائمة التي اختارها.