أوناس يدفع ثمن نرفزته غاليا!

دفع الدولي الجزائري آدم أوناس، ثمن نرفزته وطرده خلال مُباراة ناديه نيس أمام أولمبيك ليون غاليا، بعدما تقرر مُعاقبته بمُبارتين.

وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بأن صاحب المُراوغات السحرية، ممنوع من اللعب خلال لقائين، نتيجة طرده بطريقة ساذجة أمام “لوال”.

وتأتي هذه العقوبة في وقت غير مُناسب بالمرة، خاصة وأن الجناح الطائر كان في طريقه لإسترجاع مُستواه المعهود.

وسيكون نجم الخضر الصاعد، مُطالبا بالإنتظار من جديد، قبل إسترجاع مكانته في تشكيلة باتريك فييرا، والرد على الإنتقادات التي تعرض لها.