أوناس يدفع مُدربه للجنون

كشف مدرب نادي كروتوني سيرسي كوسمي، بأن الدولي الجزائري آدم أوناس كان يدفعه للجنون، خلال الفترة التي أشرف عليه فيها خلال الشطر الثاني من الموسم المُنقضي. وأكد التقني الإيطالي عن إمتلاك صاحب القدم اليُسرى لمؤهلات كبيرة ولكنها غير مُستغلة بالشكل اللازم منذ بداية مشواره الإحترافي.

وصرّح كوسمي لوسائل الإعلام في بلاده قائلا :”لقد أشرفت على لاعبين كبار ولديهم قدرات فنية رائعة، مثل ميكولي ودي ناتالي، وأوناس من نفس طينتهم، وهو قادر على صناعة الفارق في كل مرة، هو فقط بحاجة للمُتابعة بشكل دائم، والتحصل على العناية اللازمة لكي لا يخرج عن الإطار”.

وواصل:”أعتقد بأنه قادر على اللعب مع أندية كبيرة، مُشكلته الوحيدة هي الشخصية والعقلية الصعبة التي تُميزه والتي كانت تدفعني للجنون في بعض الأحيان، رغم أني كنت أتعامل معه بكثر من الإهتمام لإسترجاع الأفضل منه، وهو الأمر الذي يبدو بأنه لم يكن يتحصل عليه في نابولي“.