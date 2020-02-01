أوناس يرد على الفرنسيين!

رد الدولي الجزائري آدم أوناس، على الإنتقادات التي طالما تعرض لها منذ بداية مشواره الإحترافي، وبصفة خاصة في فرنسا.

وإستغل صاحب القدم اليُسرى السحرية، حوارا مع جريدة “ليكيب” من أجل وضع النقاط على الحروف.

وقال :”عندما غادرت بوردو للعب مع نابولي، الكثيرون تحدثوا عني بطريقة سيئة، ولكن درجة الإنتقادات تراجعت بعدها”.

وواصل :”لقد تعلمت الكثير في إيطاليا، مع مُدربين كبيرين مثل ماوريتسيو ساري وكارلو أنشيلوتي، خاصة من الناحية التكتيكية”.

وأردف :”أنا أعمل دائما على تصحيح الأخطاء التي أقع فيها، لكي أتفادى أن يتم ذكري بشكل سلبي”.

وختم :”لقد أنقصت من عادة الحديث مع الحُكام، والغضب دون سبب، وهذا أمر إيجابي”.