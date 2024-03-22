أوناس يرد على شائعات رفضه استدعاء المنتخب الوطني

رد اللاعب الدولي الجزائري ونادي ليل الفرنسي، أدم أوناس، على شائعات رفضه إستدعاء الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لخوض تربص مارس الجاري.

ونفى لاعب ليل الفرنسي أنه رفض إستدعاء المنتخب الوطني لهذا التربص.

ونشر اللاعب أوناس عبر خاصية “ستوري” لحسابه عبر منصة “الأنستغرام”، صورة لقائمة لاعبي المنتخب المعنيون بخوض تربص شهر مارس الجاري.

وأرفق اللاعب أوناس الصورة بتساؤول:”بدلا من الإصغاء إلى وسائل الإعلام هل تراني في هذه القائمة؟”.

وأضاف أوناس:”الأشخاص اللذين يعرفونني جيدا يعلمون أنني لن أرفض أي إستدعاء للمنتخب الوطني”.

وختم أوناس منوها ومذكرا الجميع:”لقد عدت للتو من إصابة”.

يجدر الإشارة، يعود آخر ظهور لآدم أوناس مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكوت ديفوار، وكان من أحسن العناصر رغم المشاركة الهزيلة للخضر في “الكان”.

كما شارك هذا الموسم أوناس مع فريقه ليل في 18 مواجهة في منافسات “الليغ1” و دوري المؤتمرات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.