أوناس يرفض عرضا بـ13 مليون أورو

يواصل الدولي الجزائري آدم أوناس لاعب نابولي الإيطالي، في جذب اهتمام الأندية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب وسائل إعلام ايطالية، تلقت إدارة نادي نابولي عرضا مغريا، لشراء عقد أوناس، بقيمة 13 مليون أورو، من طرف نادي “سي أف مونتريال” الكندي.

وحسب ذات المصادر، توصل إدارة الفريقين، لاتفاق شبه نهائي بخصوص هذا العرض، إلا أن الدولي الجزائري، رفض مغادرة أوروبا.

يذكر أن آدم أوناس، تلقى العدد من العروض المغرية من أندية أوروبية هذا الصيف، بعد المستوى الكبير الذي بضم عليه الموسم الماضي، رفقة نادي كروتون، أين لعب على شكل إعارة.