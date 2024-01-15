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الرياضة

أوناس يرفع التحدي قبل مواجهة أونغولا

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوناس يرفع التحدي قبل مواجهة أونغولا
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عبر لاعب المنتخب الوطني، آدم أوناس، عن جاهزيته لمواجهة المنتخب الأنغولي، برسم الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

ونشر أوناس، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة x، منشور تقديمي لمباراة اليوم، وعلق عليه:”من أجل الشعب”، في إشارة من اللاعب لجائزة على جاهزية الخضر لـ”الكان”.

يجدر الإشارة، سيواجه المنتخب الوطني منافسه المنتخب الأنغولي، بداية من الساعة الـ21.00 ليلا، بالتوقيت المحلي.

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