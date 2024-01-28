أوناس يشارك بديلا في تعادل ناديه ليل أمام مونبوليي

تعادل الدولي الجزائري، آدم اوناس، اليوم الأحد، رفقة ناديه ليل، في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم مونبوليي، لحساب الليغ1.

وبدأ أوناس، ومواطنه نبيل بن طالب، هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ19 من الليغ1 الفرنسية، من على دكة بدلاء ناديهم ليل.

كما سجل أوناس، دخوله كبديل، انطلاقا من الدقيقة الـ76 من المباراة، أين حاول تقديم الإضافة اللازمة لفريقه، لكن دون فعالية.

وانتهت هذه المواجهة، بتعادل آدم اوناس، وناديه ليل، بدون أهداف، أمام مضيفهم فريق مونبوليي.