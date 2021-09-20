أوناس يشارك في الفوز العريض لنابولي أمام أودينيزي وتصدر الكالتشو

أقحم المدرب الإيطالي لفريق نابولي لوتشيانو سباليتي اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة بديلا لزميله فابيان رويز، في المباراة التي عرفت فوز فريق نابولي أمام أودينيزي برباعية نظيفة في إطار الجولة الرابعة من الكالتشو.

وإنفرد فريق نابولي بصدالرة الكالتشو الإيطالي برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقيه الإنتر والميلان بعد مرور 4 جولات

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