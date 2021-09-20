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الرياضة

أوناس يشارك في الفوز العريض لنابولي أمام أودينيزي وتصدر الكالتشو

بقلم يونس رزيق
أوناس يشارك في الفوز العريض لنابولي أمام أودينيزي وتصدر الكالتشو
اللاعب الدولي الجزائري آدم أ وناس
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أقحم المدرب الإيطالي لفريق نابولي لوتشيانو سباليتي اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة بديلا لزميله فابيان رويز، في المباراة التي عرفت فوز فريق نابولي أمام أودينيزي برباعية نظيفة في إطار الجولة الرابعة من الكالتشو.

وإنفرد فريق نابولي بصدالرة الكالتشو الإيطالي برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقيه الإنتر والميلان بعد مرور 4 جولات

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