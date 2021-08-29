أوناس يشارك لأول مرة مع نابولي وفريقه يعود بفوز ثمين من جنوة

أقحم المدرب الإيطالي لفريق نابولي لوتشيانو سباليتي اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة بديلا لزميله لوانزو، في المباراة التي عرفت فوز فريق نابولي أمام مستضيفه جنوة في إطار الجولة الثانية من الكالتشو.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس لأول مرة مع فريق نابولي هذا الموسم، بعدما أصر المدرب سباليتي على الإحتفاظ بخدماته بعدما صرح في آخر ندوة صحفية:

آدم وناس لاعب مهم في الفريق و هو باق معنا”

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