أوناس يشرح أسباب فشله مع كالياري

عدد الدولي الجزائري، آدم أوناس، الأسباب التي جعلته يفشل في فرض نفسه، مع ناديه السابق كالياري، خلال الشطر الأول من الموسم الجاري.

وتحدث الجناح الطائر، لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا :”لقد واجهت العديد من المشاكل التي حرمتني من التألق”.

ليُضيف :”لقد تعرضت للإصابة في بداية الموسم، ومُباشرة بعد عودتي للواجهة تعرضت لإصابة جديدة”.

وواصل :”الحظ واصل مُعاكستي، لأنني أصبت بعدوى فيروس كورونا، وهو ما حرمني من المُنافسة لشهر ونصف”.

وختم :”أتمنى أن تعود الأمور الى نصابها، مع كروتوني، وأتمكن من تقديم الإضافة مع فريقي الجديد”.