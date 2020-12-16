أوناس يشفى من كورونا وجاهز للعودة إلى المنافسة

أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها آدم أوناس لاعب نادي كالياري، شفائه من فيروس كورونا، وجاهزيته للعودة للمنافسة.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، أن نتائج فحص الكشف عن كورونا، الخاص بأوناس، ظهرت سلبية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي خضع لها.

ومن المنتظر أن يستأنف الدولي الجزائري، هذا الخميس، التديربات الجماعية رفقة زملائه استعداد للمبارايت المقبلة للفريق.

وأضاف ذات المصدر، أن آدم أوناس، سيغيب عن المباراة المقبلة التي ستجمع ناديه كالياري، بنادي بارما أمسية اليوم الأربعاء، على أن يكون جاهزا لمواجهة أودينيزي، الأحد المقبل.