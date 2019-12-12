“أوناس” يشكر “أنشيلوتي” بعد اقالته من “نابولي”
صورة مركبة
وجه النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي “آدم أوناس” تشكراته لمدربه الإيطالي السابق في “نابولي” “كارلو أنشيلوتي” بعد اقالته من منصبه.
“أوناس” نشر صورة له رفقة “أنشيلوتي” على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.
وأرفق نجم الخضر الصورة بعبارة:”شكرا لك على كل شيئ قدمته لي، كان لي الشرف ان أعمل تحت قيادتك، أتمنى لك التوفيق في المستقبل”.
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