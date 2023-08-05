أوناس يصاب في ودية نيس وبرينتفورد

شارك الدولي الجزائري ادم أوناس رفقة ناديه ليل الفرنسي في المباراة الودية التي جمعته بنادي برينتفورد الانجليزي.

وقدم ادم أوناس مباراة جيدة، إلى غاية الدقيقة 67 قبل استبداله من طرف مدربه بزميله أنغيل غوميز.

كما غادر أوناس المستطيل الأخضر وهو يعاني من إصابة طفيفة على مستوى الفخذ، حيث خرج وهو يمسك بفخذه، في انتظار الكشوفات الطبية التي ستحدد فحواها، قبل انطلاق المنافسة الرسمية “الليغ 1”.

وانتهت المباراة الودية بفوز النادي الانجليزي بثلاثية مقابل اثنين في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

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