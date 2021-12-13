أوناس يصطدم ببرشلونة في الأوروبا ليغ

وضعت قرعة دور خروج المغلوب، المؤهلة للدور الـ16 من بطولة الأوروباليغ، الدولي الجزائري آدم أوناس، وناديه نابولي، في مواجهة برشلونة.

وأجريت هذه القرعة اليوم الإثنين، بمدينة نيون السويسرية، أين وضعت نادي نابولي الإيطالي، في مواجهة برشلونة الإسباني.

كما تعتبر مباراة نابولي وبرشلونة، قمة هذا الدور من بطولة الأوروباليغ.

وسيتنقل آدم أوناس، وناديه نابولي إلى برشلونة، لخوض لقاء الذهاب في 17 فيفري المقبل، على يلعب لقاء العودة في الـ24 من نفس الشهر.

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