أوناس يصل لبوردو!!

وصل الدولي الجزائري، صبيحة اليوم لمدينة “بوردو” الفرنسية، بغرض قضاء عُطلته الشتوية رفقة أسرته الصغيرة، والإبتعاد عن ضغوطات ناديه “نابولي”.

واستفاد الجناح الصاعد من عُطلة منحها له المدرب “ماوريتسيو ساري”، ستسمح له بتغيير الأجواء قليلا ودراسة مُستقبله الإحترافي بكل هدوء.

وستكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة لصاحب الواحد وعشرين عاما، خاصة وأنه مُرشح لمُغادرة “البيرتينوبي” وهو الذي لايُشارك معهم سوى نادرا.

يُشار بأن صاحب القدم اليُسرى وطيلة ست أشهر كاملة، لم يلعب أساسيا سوى مرتين كأساسي وكلاهما في كأس إيطاليا فقط.