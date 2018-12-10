“أوناس” يصنع الحدث في “إيطاليا”

تحول الدولي الجزائري، آدم أوناس لنجم حقيقي لدى وسائل الإعلام الإيطالية، بعد آدائه الراقي خلال فوز “نابولي” برباعية أمام “فروزينوني”.

ووُصف الجناح الأيسر بـ”اللاعب المجنون”، كونه يُفاجىء المُدافعين بمُراوغات وإنطلاقة غير مُتوقعة بالمرة، مما يسمح له بصناعة الفارق غالب الأحيان.

ومنحت جميع الصُحف الرياضية في بلاد البيتزا علامات تتراوح بين الـ7 و7.5/10 للنجم السابق لـ”بوردو”، بمناسبة عودته كأساسي لتشكيلة “البيرتينوبي”.

وسجل الـ22 عاما هدفا رائعا في الجولة الماضية من “السيري آ”، مؤكدا بأنه يستحق ثقة أكبر من مُدربه “كارلو أنشيلوتي”.