“أوناس” يضع قدما في الدوري الفرنسي !!

أكد رئيس فريق “ليل” الفرنسي “جيرارد لوبيز” أن النجم الدولي الجزائري “آدم أوناس” قادر على خلافة “نيكولاس بيبي”.

ويستعد النجم الدولي الإيفواري للرحيل صوب فريق نابولي الإيطالي الذي وافق على دفع المطالب المالية لليل والمقدرة ب80 مليون أورو.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت” إلى تفكير البارتينوباي في عرض الجزائري، آدم أوناس، ضمن الصفقة، وسط ترحيب من إدارة ليل.

وقال رئيس النادي الفرنسي حول هذا الأمر:”بعد رحيل بيبي سنحتاج إلى ضم بديل، ويستطيع أوناس تعويض رحيله، حيث سبق أن تألق بقميص بوردو في فرنسا”.

ويُشارك “ليل” الموسم القادم في منافسة دوري أبطال أوروبا بعد إن إحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.