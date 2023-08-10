أوناس يضيع إفتتاحية “الليغ1”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد مدرب نادي ليل الفرنسي باولو فونشيسكا، اليوم الخميس، عن غياب الدولي الجزائري أدم أوناس عن مواجهة فريقه ضد نيس في إفتتاح الدوري الفرنسي غدا الجمعة.
وكشف المدرب فونشيسكا، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، أن الدولي الجزائري أوناس سيضيع مواجهة نيس ومن المرتقب أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل.
Paulo Fonseca a confirmé les absences de Tiago Djalo, Samuel Umtiti et Adam Ounas pour #OGCNLOSC. Les deux derniers devraient néanmoins reprendre l’entraînement dès la semaine prochaine. Enfin, Edon Zhegrova est lui disponible après s’être entraîné normalement toute la semaine. pic.twitter.com/Y5gAQitKgX
— Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) August 10, 2023
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