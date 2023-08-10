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الرياضة

أوناس يضيع إفتتاحية “الليغ1”

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوناس يضيع إفتتاحية “الليغ1”
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أكد مدرب نادي ليل الفرنسي باولو فونشيسكا، اليوم الخميس، عن غياب الدولي الجزائري أدم أوناس عن مواجهة فريقه ضد نيس في إفتتاح الدوري الفرنسي غدا الجمعة.

وكشف المدرب فونشيسكا، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، أن الدولي الجزائري أوناس سيضيع مواجهة نيس ومن المرتقب أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل.

رابط دائم : https://nhar.tv/NU6sb
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