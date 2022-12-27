أوناس يضيع مواجهة كليرمون فوت لهذا السبب

كشف مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونشيسكا، عن غياب لاعبه الدولي الجزائري أدم أوناس عن مواجهة كليرمون فوت.

وحسب تصريحات المدرب فونشيسكا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كليرمون فوت، برسم الجولة 16 من الدوري الفرنسي، فإن أوناس سيضيع اللقاء بسبب تعرضه لزكام حاد.