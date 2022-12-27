أوناس يضيع مواجهة كليرمون فوت لهذا السبب
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونشيسكا، عن غياب لاعبه الدولي الجزائري أدم أوناس عن مواجهة كليرمون فوت.
وحسب تصريحات المدرب فونشيسكا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كليرمون فوت، برسم الجولة 16 من الدوري الفرنسي، فإن أوناس سيضيع اللقاء بسبب تعرضه لزكام حاد.
🎙 Pour demain, Adam Ounas a la grippe, et Gabriel et Leny sont toujours blessés. Carlos et Djo Bamba sont suspendus demain mais les autres joueurs sont prêts.”
— LOSC (@losclive) December 27, 2022
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